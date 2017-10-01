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    Общество

    С 1 октября водители за городом должны днем включать фары

    (обновлено: )59
    Как отмечается в сообщении, в соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар.
    Включенные фары автомобиля. Архивное фото
    Everett Warren/flickr.com

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. В Украине  водители с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства ближний свет фар. Об этом говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения.

    "В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар", – говорится в сообщении.

    Правоохранители отметили, что именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

    Сообщается, что за игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов" предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

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