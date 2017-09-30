Стало известно, сколько бойцов Нацгвардии погибли в Донбассе за время АТО

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Более 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины погибли в Донбассе за время проведения там военной операции, заявил в субботу заместитель командующего Нацгвардией по работе с личным составом генерал-майор Ярослав Сподар во время церемонии принесения присяги бойцами одной из воинской части.

"К сожалению, мы сегодня констатируем, что за время необъявленной войны 203 военнослужащих Национальной гвардии погибли в ходе антитеррористической операции, 785 военнослужащих-гвардейцев были ранены", — приводит слова Сподара информагентство УНИАН.

Также он добавил, что 16 военнослужащих Нацгвардии считаются пропавшими без вести, еще пятерых удерживают в плену ополченцы.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.