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    Общество

    Полиция в Донецкой области на выходные усиливает патрулирование

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (195)

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    По информации пресс-служба Нацполиции в Донецкой области, с целью усиления публичной безопасности и профилактики преступлений на патрулирование по всей области вышли дополнительные силы полиции.
    Полиция в Донецкой области на выходные усиливает патрулирование
    Нацполиция в Донецкой области

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В течение ближайших выходных общественный порядок в Донецкой области будут обеспечивать более тысячи полицейских, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua
    К празднику готовы: полиция Донецкой области вышла на патрулирование

    "С целью усиления публичной безопасности и профилактики преступлений на патрулирование по всей области вышли дополнительные силы полиции… Основные задачи правоохранителей — не допустить нарушений общественного порядка в местах скопления людей, своевременно обнаружить незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, установить и задержать лиц, причастных к терроризму, пресечь наркопреступления", — говорится в сообщении.

    В частности, на службу по охране общественного порядка в Мариуполе заступили 300 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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