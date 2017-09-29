Полиция в Донецкой области на выходные усиливает патрулирование

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В течение ближайших выходных общественный порядок в Донецкой области будут обеспечивать более тысячи полицейских, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

"С целью усиления публичной безопасности и профилактики преступлений на патрулирование по всей области вышли дополнительные силы полиции… Основные задачи правоохранителей — не допустить нарушений общественного порядка в местах скопления людей, своевременно обнаружить незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, установить и задержать лиц, причастных к терроризму, пресечь наркопреступления", — говорится в сообщении.

В частности, на службу по охране общественного порядка в Мариуполе заступили 300 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.