В Гидрометцентре сообщили, когда в Украине начнутся морозы

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Украине во второй половине октября возможно выпадение первого снега, образование гололеда и налипание мокрого снега, передает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Во второй половине октября также вероятные отдельные осложнения в жизнедеятельности населения или в работе отдельных отраслей хозяйства усиления ветра в сочетание с осадками, локальные дождевые паводки, в отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления (например выпадения первого снега, образование гололеда или налипание мокрого снега) ", — говорится в сообщении.

По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки, что может привести к осложнениям в хозяйственной деятельности или возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

При этом, уточнили синоптики, туманы и дожди увеличивать угрозу возникновения ДТП.

Ранее сообщалось, что климатологи предупреждают о самой суровой зиме на планете за последние 100 лет. По данным ученых, в Европе ожидаются морозы до —30, которые будут сопровождаться сильными ветрами и большим количеством снега. RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк NASA: есть угрозы на Земле, более опасные, чем от падения астероидов Как отмечают климатологи, морозы придут уже в начале декабря, а в Ирландии снег должен выпасть в октябре.