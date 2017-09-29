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    В Гидрометцентре сообщили, когда в Украине начнутся морозы

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (208)

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    По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Украине во второй половине октября возможно выпадение первого снега, образование гололеда и налипание мокрого снега, передает пресс-служба Укргидрометцентра.

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    "Во второй половине октября также вероятные отдельные осложнения в жизнедеятельности населения или в работе отдельных отраслей хозяйства усиления ветра в сочетание с осадками, локальные дождевые паводки, в отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления (например выпадения первого снега, образование гололеда или налипание мокрого снега) ", — говорится в сообщении.

    По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки, что может привести к осложнениям в хозяйственной деятельности или возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

    При этом, уточнили синоптики, туманы и дожди увеличивать угрозу возникновения ДТП.

    Ранее сообщалось, что климатологи предупреждают о самой суровой зиме на планете за последние 100 лет. По данным ученых, в Европе ожидаются морозы до —30, которые будут сопровождаться сильными ветрами и большим количеством снега. RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк NASA: есть угрозы на Земле, более опасные, чем от падения астероидов Как отмечают климатологи, морозы придут уже в начале декабря, а в Ирландии снег должен выпасть в октябре.

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