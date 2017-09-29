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    Общество

    Водителей обяжут ездить по-новому с 1 октября

    (обновлено: )109121
    Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.
    Автомобильная дорога в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Согласно вступающим в силу с 1 октября правилам, украинские водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.

    Тесты на знание ПДД. Архивное фото
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    В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, ежегодно с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

    Как поясняется, новые правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

    За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

    Напомним, что недавно в Николаеве со стрельбой задержали пятерых пьяных военных, которые катались по городу с выключенными фарами.

    Ранее руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий сообщил, что в сервисных центрах МВД вводятся новые экзаменационные билеты по правилам дорожного движения (ПДД).

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