Водителей обяжут ездить по-новому с 1 октября

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Согласно вступающим в силу с 1 октября правилам, украинские водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.

В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, ежегодно с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Как поясняется, новые правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Напомним, что недавно в Николаеве со стрельбой задержали пятерых пьяных военных, которые катались по городу с выключенными фарами.

Ранее руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий сообщил, что в сервисных центрах МВД вводятся новые экзаменационные билеты по правилам дорожного движения (ПДД).