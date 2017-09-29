Студентов киевского вуза вместо пар отправили на молебен - соцсети

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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Студентов Национального педагогического университета имени Драгоманова отправили на молебен Владимирского собора вместо пар, сообщается в соцсетях.

"Вы тоже ждете реформу образования и новые украинские школы и все это? А реальность немного не подготовлена к нашим ожиданиям. Реальность такова, что завтра (29 сентября — Ред.) студентов крупнейшего педагогического университета страны админка сгоняет вместо пар на православную молитву. Это студентов того университета, который должен был стать локомотивом реформы образования", — написал Сергей Зайченко на своей странице в Facebook.

facebook.com/zaychenk0 Студентов Национального педагогического университета имени Драгоманова отправили на молебен вместо пар

Несколько студентов пришли к собору с прикрепленными надписями на одежде "Меня заставили сюда прийти вместо пар".

Как сообщается на странице вуза, молебен происходил по случаю Дня работников образования.