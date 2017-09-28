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    Общество

    Мама в 12 лет. Отчим роженицы рассказал подробности драмы

    (обновлено: )69911
    Отчим молодой мамы рассказал, что о ее беременности стало известно на восьмом месяце. Юная мама не планирует засиживаться в декретном отпуске и снова пойдет в школу.
    Рука младенца
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Родители львовской шестиклассницы, которая родила мальчика, узнали о беременности дочери, когда она была уже на восьмом месяце.

    Беременные
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом откровенно рассказал отчим молодой мамы в интервью изданию Высокий Замок.

    "У Тани как раз бронхит был. Сдали анализы, и врач отправил ее на УЗИ. Тогда и узнали. Это был восьмой месяц (…) А как можно по такому ребенку увидеть. Она худенькая… Было видно, что немного поправляется. Но и ела много. Никто не мог об этом подумать. Ей же 12 лет! Когда это стало известно, я был в Польше. Бросил работу. Поехал домой… Таня призналась мне, что у них несколько раз были интимные отношения. 17 января как раз моя жена родила. Я был на родах. Вычислили, что где-то в то время Таня и забеременела", — рассказал отчим.

    По его словам, 18-летний отец ребенка сказал, что все понимает, что не отказывается от ребенка. Его родители так же все осознают, поддерживают.

    Влюбленные встречались около полугода, о том, что молодой маме всего 12 лет, ее возлюбленный предпочитает не говорить, как и не признается, знал ли о возрасте изначально. 

    Девочка, узнав о беременности, испугалась.

    "Испугалась. Расплакалась (…). Они любят друг друга. В больницу приходил папа Андрея. Папа мужа моей дочери, буду уже так говорить", — сказал отчим и добавил, что молодая мама после того, как окрепнет, будет снова ходить в школу. А с младенцем будет сидеть его 31-летняя бабушка.

    Напомним, ранее сообщалось, что в одном из родильных домой Львова 12-летняя девочка при помощи кесаревого сечения родила сына весом 2,500 кг.

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