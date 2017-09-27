Муж народного депутата от партии "УКРОП" задержан на взятке в Луцке

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Волынской области задержали двух адвокатов на получении взятки в размере 2000 долларов и более 5000 грн, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.

Как отмечается, один из задержанных — председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и муж народного депутата.

По данным следствия, задержанного к преступной деятельности в качестве посредника привлек адвокат и член этой же комиссии.

Читайте также: Бесстыжий бюджет-2018: у народа – отобрать, чиновникам – отдать

"2 тысячи долларов США и более 5 тысяч гривен неправомерной выгоды чиновники требовали от гражданина за успешную сдачу квалификационных экзаменов, которые необходимы для получения удостоверения адвоката", — говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

npu.gov.ua Задержание на взятке в Волынской области

Народной избранницей, супруг которой был задержан на Волыни, оказалась Ирина Констанкевич, прошедшая в Верховную Раду от одномандатного округа №23 (внефракционная).

"Общалась со своим мужем, который сейчас находится в прокуратуре города Луцка. Считаю, что эта ситуация была хорошо срежиссированной, чтобы подставить известную и публичного человека, известного адвоката. Нас неоднократно предупреждали о возможных провокациях Бесспорно еще одной причиной является и то, что сегодня я отношусь к оппозиционной политической силе, которая на Волыни имеет сильные позиции, собственное мнение, остро критикует власть", — написала Констанкевич на своей странице в Facebook.

Facebook Ирины Констанкевич Комментарий народного депутата Ирины Констанкевич

"Николай Сорокопуд не брал деньги, о которых так ярко написали некоторые СМИ. Он был и является честным и порядочным человеком, как адвокат, участвовал во многих громких делах, отстаивая права людей. Понятно, что это не может всем нравиться. Но никто не отменял презумпцию невиновности. Окончательное слово будет за судом, только он может установить, есть ли состав преступления и принадлежит ли к нему мой муж А те, кто готовил это все, рано или поздно поймут, что есть еще Божий суд и Бог им судья", — добавила нардеп.

Facebook Ирины Констанкевич Нардеп Ирина Констанкевич и ее подозреваемый в получении взятки муж Николай Сорокопуд

Ирина Констанкевич является членом партии "УКРОП". Кроме того, нардеп ранее была заместителем главы правления благотворительного фонда "Игоря Палицы "Тільки разом". Игорь Палица до прихода Михаила Саакашвили занимал должность главы Одесской ОГА и является ближайшим соратником олигарха Игоря Коломойского.