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    Под консульством Румынии в Черновцах митинговали из-за языкового вопроса

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    Реформа образования: необратимые последствия (120)

    (обновлено: )17710
    Около 100 активистов, волонтеров и участников АТО приняли участие в митинге возле генерального консульства Румынии в Черновцах. Они прошлись по центральным улицам города с лозунгом "Наше государство - наши законы".
    Митинг под генконсульством Румынии в Черновцах из-за языкового вопроса
    acc.cv.ua

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Митинг с требованием "не спекулировать на языковом вопросе" прошел в среду под генеральным консульством Румынии в Черновцах, сообщает агентство УНИАН.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
    Венгрия держит в тонусе скандальную реформу образования

    В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

    "В Черновцах сегодня почти сотня активистов, волонтеров и участников АТО приняли участие в митинге возле генерального консульства Румынии в Черновцах на улице Школьной… Участники акции призвали представителей румынских нацменьшинств Черновицкой области не спекулировать на теме языкового вопроса, который возник после принятия Верховной Радой Украины закона "Об образовании", — говорится в сообщении.

    По данным СМИ, участники митинга прошлись по центральным улицам города Черновцы с лозунгом "Наше государство — наши законы".

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    Как отмечается, активисты подготовили обращение к генеральному консулу Румынии в Черновцах Элеоноре Молдован. К активистам никто из представителей консульства не вышел.

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