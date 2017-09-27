Под консульством Румынии в Черновцах митинговали из-за языкового вопроса

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Митинг с требованием "не спекулировать на языковом вопросе" прошел в среду под генеральным консульством Румынии в Черновцах, сообщает агентство УНИАН.

В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

"В Черновцах сегодня почти сотня активистов, волонтеров и участников АТО приняли участие в митинге возле генерального консульства Румынии в Черновцах на улице Школьной… Участники акции призвали представителей румынских нацменьшинств Черновицкой области не спекулировать на теме языкового вопроса, который возник после принятия Верховной Радой Украины закона "Об образовании", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, участники митинга прошлись по центральным улицам города Черновцы с лозунгом "Наше государство — наши законы".

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Как отмечается, активисты подготовили обращение к генеральному консулу Румынии в Черновцах Элеоноре Молдован. К активистам никто из представителей консульства не вышел.