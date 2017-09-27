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    Общество

    В Запорожье оконфузились с названиями городов

    (обновлено: )205
    На арт-объекте в Запорожье написали названия украинских городов с ошибками. После огласки нанятые подрядчики начали поспешно исправлять свои ошибки, таблички демонтированы.
    В Запорожье название Харькова на украинском языке написали с ошибкой
    zanoza-news.com

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. На отреставрированной площади Маяковского в Запорожье открыли вымощенный плиткой компас, на котором названия нескольких городов Украины были написаны с ошибками, пишет местное издание "Голос".

    "Запорожские журналисты заметили исковерканные названия, а именно "Харьків" и "Кропівницький". Очевидно рабочие, которые выполняли гравировку на плитах, не сильны в знании украинского языка", — сказано в сообщении.

    zanoza-news.com
    В Запорожье название Кропивницкого на украинском языке написали с ошибкой

    После огласки нанятые подрядчики начали поспешно исправлять свои ошибки: работники демонтировали таблички с неправильным правописанием.

    golos.zp.ua
    Площадь Маяковского в Запорожье. Названия нескольких городов Украины были написаны с ошибками

    В апреле новые 5-фунтовые купюры Банка Англии были напечатаны с пунктуационными ошибками. На банкноты рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)". В проекте дизайна все правила пунктуации были соблюдены, однако на купюрах, выпущенных в обращение, были убраны кавычки и точка.

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