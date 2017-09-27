В среду православные отмечают Воздвижение Креста Господня

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В среду, 27 сентября, православные христиане отмечают праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. Название праздника обусловлено обычаем церкви на востоке, восходящим к IV веку, ритуально воздвигать крест во время богослужения — то есть поднимать крест для обозрения всеми молящимися.

Католическая церковь празднует Воздвижение Креста Господня 14 сентября.

Торжество приурочено ко дню, когда Елена сумела найти крест, на котором был распят Иисус Христос. И у нее получилось найти пещеру, а рядом три одинаковых креста. Узнать какой из них святой, помогло настоящее чудо. От одного прикосновения, этот крест исцелил тяжело больную женщину. С того момента и начали отмечать Воздвижение креста господня.

Принято, что на Воздвижение Креста Господня нельзя начинать новые дела. Считается, что они приведут к неудаче. В деревнях и селах нельзя было ходить в лес. По поверьям, в этот день леший пересчитывает всех животных.

Так же, считается, что в Воздвижение Креста Господня нельзя открывать двери и окна. Все потому, что по поверьям, в этот день змеи ищут место для спячки. Поэтому их нельзя пускать в дом. Помимо этого, на Воздвижение креста господня запрещено ругаться с родственниками.

В память о крестных страданиях Спасителя на Воздвижение придерживается однодневный строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.

Важных дел на Воздвижение начинать нельзя, иначе все может пойти прахом. Лучше отложить все на следующий день.

Считается, что "кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится".

Чаще всего в этот день едят капусту и блюда из нее. Существует поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит тот парень, который ей нравится.

В церквях в этот день проводятся богослужения. Традиционно накануне праздника на вечерней выносится Крест для поклонения верующих.

Ранее сообщалось, что управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал православных христиан в день Рождества Богородицы побывать на Божественной литургии и ощутить духовную радость.