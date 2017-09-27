В Украине усилили охрану военных объектов из-за пожара под Винницей

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Министерство обороны Украины усилило охрану военных объектов из-за пожара на складах боеприпасов в Винницкой области, сообщает командование "Север" сухопутных войск вооруженных сил страны в среду.

"Военные части усилили охрану военных объектов. На территории объектов Министерства обороны Украины введен усиленный режим охраны", — говорится в сообщении командования "Север" сухопутных войск в Facebook.

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.