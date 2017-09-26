Возле Киева встретили полуголого экс-президента

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Отдыхающие увидели бывшего президента Украины Виктора Ющенко в одном из клубов под Киевом, экс-глава государства приехал попариться в бане и искупаться в озере.

"Заехал вчера наш дорогой президент попариться в бане и искупаться в озере. А здесь его захватили его сторонники! Замечательные положительные фото получились! Пусть президент не стесняется, он в очень хорошей форме и для пацанов хороший пример", — написала хозяйка клуба Анна Макаренко на своей странице в Facebook.

Анна Макаренко/Facebook, 24 сентября 2017

Ранее член парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой заявил, что Виктор Ющенко смог бы "многое сделать для Украины, будучи советником".