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    Общество

    Возле Киева встретили полуголого экс-президента

    (обновлено: )23313
    Виктора Ющенко застали, когда тот приехал в один из клубов под Киевом попариться в бане и искупаться в озере. Он сфотографировался с отдыхающими.
    Виктор Ющенко возле бани под Киевом
    Анна Макаренко/Facebook

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Отдыхающие увидели бывшего президента Украины Виктора Ющенко в одном из клубов под Киевом, экс-глава государства приехал попариться в бане и искупаться в озере.

    "Заехал вчера наш дорогой президент попариться в бане и искупаться в озере. А здесь его захватили его сторонники! Замечательные положительные фото получились! Пусть президент не стесняется, он в очень хорошей форме и для пацанов хороший пример", — написала хозяйка клуба Анна Макаренко на своей странице в Facebook.

    Анна Макаренко/Facebook, 24 сентября 2017

    Ранее член парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой заявил, что Виктор Ющенко смог бы "многое сделать для Украины, будучи советником".

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