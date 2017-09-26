Анонсирован приезд украинцев на фестиваль молодежи в России

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Делегация из Украины приедет на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев после встречи с лидерами студенческих клубов Санкт-Петербурга.

"Достаточно значительная делегация приедет из Украины", — сказал Бугаев.

Бугаев отметил огромный интерес к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. "Интерес к фестивалю огромный, и с международным участием тоже… Это огромное мероприятие — 20 тысяч только участников и 5 тысяч волонтеров, а также огромное количество гостей соберутся на Сочинской земле", — сказал он.

По его словам, гостями фестиваля станут известные артисты, спортсмены, музыканты. "Там огромное количество желающих – артистов, музыкантов, певцов, спортсменов, и российских, и зарубежных. Честно говоря, не хотелось бы называть имена заранее. Хочу сохранить интригу. Это было бы правильно, прежде всего, в отношении тех ребят, которые туда приедут, которые прошли отбор", — отметил глава Росмолодежи.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Рабочими языками фестиваля стали официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.

Ранее были обнародованы данные Госпогранслужбы, согласно которым в течение первого полугодия число украинских туристов в Российскую Федерацию возросло на 56,1%, и на 45,4% сократилось количество выехавших в Польшу.