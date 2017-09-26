Недокоптили. Число отравившихся рыбой во Львове растет

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Число отравившихся копченой рыбой во Львове возросло с 56 до 63 человек, сообщается во вторник на сайте львовского городского совета.

Ранее местные власти сообщили об отравлении 56 человек, употреблявших рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил борьбы с эпидемиями".

"По состоянию на 09.00 26 сентября всего потерпевших, которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, купленную 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове, 63 человека, из них семь детей. На стационарном лечении находятся 58 человек, из них шесть детей", — говорится в сообщении.

По данным властей, четыре человека, в том числе один ребенок, отказалась от госпитализации – лечатся амбулаторно. Один человек уже выписан из больницы.

Состояние всех пациентов – средней тяжести.

К слову, в Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области. Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.