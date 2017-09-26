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    Общество

    Недокоптили. Число отравившихся рыбой во Львове растет

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    Во львовском горсовете сообщили, что потерпевших, которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, купленную в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове, 63 человека, из них семь детей.
    Вяленая рыба. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Число отравившихся копченой рыбой во Львове возросло с 56 до 63 человек, сообщается во вторник на сайте львовского городского совета.

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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
    Травиться подано! Массовые отравления как норма

    Ранее местные власти сообщили об отравлении 56 человек, употреблявших рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил борьбы с эпидемиями".

    "По состоянию на 09.00 26 сентября всего потерпевших, которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, купленную 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове, 63 человека, из них семь детей. На стационарном лечении находятся 58 человек, из них шесть детей", — говорится в сообщении.

    По данным властей, четыре человека, в том числе один ребенок, отказалась от госпитализации – лечатся амбулаторно. Один человек уже выписан из больницы.

    Состояние всех пациентов – средней тяжести.

    К слову, в Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области. Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.

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