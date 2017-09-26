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    Общество

    Николаев засыпало воздушными шариками

    (обновлено: )20340
    Многочисленные воздушные шарики случайно высыпались на дорогу из фургона приезжего цирка. Горожане были очень рады сюрпризу.
    Николаев засыпало воздушными шариками
    Юрий Любаров, facebook

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Утром во вторник в Николаеве один из частных цирков высыпал сотни воздушных шариков на Пушкинском кольце.

    Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Управления культуры города Юрий Любаров. 

    По его словам, шарики случайно высыпались на дорогу из фургона приезжего цирка. 

    Юрий Любаров, facebook
    Николаев засыпало воздушными шариками

    "С утра приезжие циркачи расцветили город. Очевидцы говорят что случайно. Из открывшейся двери фургона выпали шарики. А я думаю это подарок городу, хорошего настроения в первый прохладный день осени", — написал Любаров. 

    Ранее сообщалось, что под зданием Администрации президента в центре Киева прошел митинг зоозащитников. Они требовали от президента Петра Порошенко подписать закон №5119-1, усилив ответственность за жестокое обращение с животными. Особый акцент зоозащитники сделали на использовании животных в цирках.

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