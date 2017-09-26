Сайты в Украине скрытно вынуждают юзеров добывать криптовалюту - СМИ

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Украинские новостные сайты научились добывать криптовалюту с помощью компьютеров посетителей, сообщил пользователь Facebook Evg Bell.

"Неожиданно обнаружил, что ранее уважаемый мной сайт football.ua скрыто майнит криптовалюту за счет своих пользователей. А я думаю, почему у меня процессор грузить на 100% начинает и телефон жутко греется и тормозит, когда на ваш сайт захожу. Вам денег от рекламы недостаточно? Надо жечь пользовательскую технику? Подумайте о своей репутации", — пишет Bell, публикуя соответствующие скриншоты.

Facebook Evg Bell Пост пользователя Evg Bell о криптовалюте

Далее он рассказывает о том, каким образом это происходит.

Facebook Evg Bell Пост пользователя Evg Bell о криптовалюте

"Конкретно в данном случае майнится криптовалюта Monero, довольно популярная нынче. Насколько помню, входит в десятку самых крепких и активно растущих. Используется плагин coin-hive, который был специально разработан для майнинга именно этой монеты. Все дело в том, что для майнинга Монеро необходимо считать хеш-суммы по алгоритму Cryptonight, выхлоп от которого как раз максимален на процессорах, а не на видяхах, как для Биткоина и Эфира. А запустив скрипт в браузере, как раз можно использовать вычислительные мощности пользовательских процессоров (особенно Intel Core I7)".

Facebook Evg Bell Пост пользователя Evg Bell о криптовалюте

Пользователь Evg Bel утверждаетl, что такой же плагин стоит на сайтах Korrespondent.net, iSport.ua, и tochka.net.

Напомним, в начале сентября в Киеве уже начали действовать первые криптоматы по продаже биткоинов. Между тем Национальный банк Украины уже сообщал, что не может признать криптовалюты валютой и предупреждает о рисках мошенничества.

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Ранее РИА Новости Украина писало, что основная мировая криптовалюта – Bitcoin – стремительно дорожает, вызывает интерес со стороны не только украинских финансовых спекулянтов, но и обычных представителей среднего класса, которые рискуют семейным бюджетом ради сохранения своих сбережений Так, если в мае за один биткоин давали 2000 долларов, то сейчас уже 4000. Людей не останавливает ни огромная волатильность подобной "валюты" (падает и растет в разы за несколько месяцев), ни опыт вложений в финансовые пирамиды, что принесло огромные убытки миллионам украинцев.