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    Общество

    Стало известно точное число переселенцев в Украине

    (обновлено: )23603
    по данным структурных подразделений социальной защиты населения в областях и при Киевской городской государственной администрации, учтено 1 млн 592 982 переселенцев или 1 285 506 семей из Донбасса и Крыма.
    Поездка в автобусе. Архивное фото
    REUTERS/Marko Djurica

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. По состоянию на 25 сентября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения  в областях и при Киевской городской государственной администрации, учтено 1  млн 592 982 переселенцев или 1 285 506 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает правительственный портал.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По состоянию на 25 сентября 2017 получателям помощи профинансировано 2143108 тыс. грн.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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