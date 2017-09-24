СМИ выложили компромат на нового военного прокурора сил АТО

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Новоназначенный руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Цыцак владеет домом площадью 480 кв. м, двумя автомобилями, квадроциклом и байком Harley-Davidson. Еще тремя транспортными средствами он пользуется по доверенности, сообщает проект "Декларации".

Читайте также: Скрести по дну. Бюджет-2018 наполнят долгами, инфляцией и налогами

"Согласно декларации за 2016 год, Олег Цыцак владел спортивным автомобилем BMW M5 2009 г. в., Peugeot 307 2005 г. в., квадроциклом Kawasaki 360 и брендовым мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special. Также прокурор указал право пользования еще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кроссовером Nissan Qashqai и прицепом для транспортировки мототехники Excalibur S2-1500", — говорится в сообщении.

Из недвижимого имущества Олег Цыцак задекларировал дом площадью 480 кв. м в селе Сторожница возле Ужгорода и одной четвертой части квартиры в Мукачево на 90 "квадратов". Жена прокурора Людмила Цыцак в 2016 году арендовала 50-метровую квартиру в Польше. Кроме этого, из ценного имущества военный прокурор владеет двумя дорогими часами и гладкоствольным ружьем Merkel DF 65T. 120 тысяч гривен Олег Васильевич хранит наличными.

На государственную службу Олег Цыцак пришел сразу же после окончания университета в 1997 году. С 1997 по 2001 год он работал помощником председателя Закарпатского областного суда, в 2001-2011 годах — сам вершил правосудие в городских судах Мукачево и Ужгорода.

Как выяснила закарпатская правозащитница Лариса Ступак, службу в Вооруженных силах Украины Олег Цыцак никогда не проходил, а воинское звание "майор юстиции" ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.