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    СМИ выложили компромат на нового военного прокурора сил АТО

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    По информации правозащитников, службу в Вооруженных силах Украины новоназначенный руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Цыцак никогда не проходил, а воинское звание "майор юстиции" ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации.
    Военный прокурор сил АТО Олег Цицак
    gp.gov.ua

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Новоназначенный руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Цыцак владеет домом площадью 480 кв. м, двумя автомобилями, квадроциклом и байком Harley-Davidson. Еще тремя транспортными средствами он пользуется по доверенности, сообщает проект "Декларации".

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    "Согласно декларации за 2016 год, Олег Цыцак владел спортивным автомобилем BMW M5 2009 г. в., Peugeot 307 2005 г. в., квадроциклом Kawasaki 360 и брендовым мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special. Также прокурор указал право пользования еще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кроссовером Nissan Qashqai и прицепом для транспортировки мототехники Excalibur S2-1500", — говорится в сообщении.

    Из недвижимого имущества Олег Цыцак задекларировал дом площадью 480 кв. м в селе Сторожница возле Ужгорода и одной четвертой части квартиры в Мукачево на 90 "квадратов". Жена прокурора Людмила Цыцак в 2016 году арендовала 50-метровую квартиру в Польше. Кроме этого, из ценного имущества военный прокурор владеет двумя дорогими часами и гладкоствольным ружьем Merkel DF 65T. 120 тысяч гривен Олег Васильевич хранит наличными.

    На государственную службу Олег Цыцак пришел сразу же после окончания университета в 1997 году. С 1997 по 2001 год он работал помощником председателя Закарпатского областного суда, в 2001-2011 годах — сам вершил правосудие в городских судах Мукачево и Ужгорода.

    Как выяснила закарпатская правозащитница Лариса Ступак, службу в Вооруженных силах Украины Олег Цыцак никогда не проходил, а воинское звание "майор юстиции" ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.

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