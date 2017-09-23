Суд арестовал экс-судью, пытавшуюся дать взятку Холодницкому

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения 5 млн грн залога бывшей судье Кировского райсуда Днепропетровска Наталье Овчаренко, которая пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Бывшей судье Кировского районного суда г. Днепра Н.Овчаренко по ходатайству ГПУ следственный судья Печерского районного суда г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн", — написала Сарган.

Напомним, 21 сентября правоохранители задержали в Днепр двух судей, которых подозревают в предложении руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятки в размере 300 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.