С "Холма Славы" во Львове украли бронзовый венок весом в 50 кг

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили из мемориального комплекса "Холм славы" во Львове бронзовый венок, сообщает полиция области.

В полицию поступило сообщение о том, что ночью с территории мемориального комплекса "Холм Славы" на ул. Пасечной во Львове похищен бронзовый венок весом около 50 кг.

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На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по установлению причастных к краже.

Напомним, что ночью 21 августа на "Холме Славы" вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

"Холм Славы" во Львове — мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны в Галичине, и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году во время Второй мировой войны.