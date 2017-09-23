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    Общество

    С "Холма Славы" во Львове украли бронзовый венок весом в 50 кг

    (обновлено: )5502
    В полиции сообщили, что ночью с территории мемориального комплекса "Холм Славы" на ул. Пасечной во Львове похищен бронзовый венок весом около 50 кг.
    Мемориальный комплекс Холм Славы во Львове
    lv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили из мемориального комплекса "Холм славы" во Львове бронзовый венок, сообщает полиция области.

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    В полицию поступило сообщение о том, что ночью с территории мемориального комплекса "Холм Славы" на ул. Пасечной во Львове похищен бронзовый венок весом около 50 кг.

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    На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по установлению причастных к краже.

    Напомним, что ночью 21 августа на "Холме Славы" вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

    "Холм Славы" во Львове — мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны в Галичине, и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году во время Второй мировой войны. 

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