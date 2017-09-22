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    Общество

    Телерадиовышка на Чонгаре транслирует российское радио - СМИ

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    Член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины заявил, что информация о вещании российских СМИ с телерадиовышки на Чонгаре не отвечает действительности

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Построенная на Чонгаре Херсонской области телевышка ретранслирует вещание российских радиостанций. Об этом сообщает местное издание Новый визит со ссылкой на главу райадминистрации Геническа Александра Воробьева.

    "Я езжу в машине, слушаю Украинское радио, но знаю, какая погода в Санкт-Петербурге, какая ситуация в Москве, что делают оккупационные власти в Крыму. Мы построили (телевышку в Чонгаре — ред.), но к сожалению этим пользуются оккупанты и используют наши приборы на той станции", — заявил Александр Воробьев.

    Как отмечается в сообщении, впервые эту информацию опубликовало близкое к правительству Крыма издание.

    Член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский заявил, что данная информация не отвечает действительности.

    "Российские издания стремятся дискредитировать нашу работу по развитию вещания на территории Крыма, и мне очень неприятно, когда представитель президента или мэр Геническа распространяют информацию, которая не отвечает действительности. Эти заявления некомпетентны — заявления людей, которые не привлечены к процессу развития вещания», — приводит слова Костинского издание "Крым.Реалии".

    Он указал, что в данном вопросе компетентные структуры — это Министерство информационной политики Украины, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, Украинский государственный центр радиочастот.

     

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