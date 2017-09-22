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    Общество

    Украинцы будут отдыхать треть октября

    (обновлено: )114518
    Помимо обычных выходных дней - субботы и воскресенья, украинцы будут отдыхать 16 октября, поскольку на субботу, 14 октября, приходится государственный праздник - День защитника Украины.
    Зеленые листья
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В октябре в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней. Это предусмотрено графиком переноса рабочих дней в 2017 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров от 16.11.2016.

    Так, помимо обычных выходных дней — субботы и воскресенья, украинцы будут отдыхать 16 октября, поскольку на субботу, 14 октября, приходится государственный праздник — День защитника Украины, выходной переносится на следующий после выходного рабочий день.

    Напомним, с приходом осени в Украине пошли дожди и немного похолодало. 

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