Украинцы будут отдыхать треть октября

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В октябре в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней. Это предусмотрено графиком переноса рабочих дней в 2017 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров от 16.11.2016.

Так, помимо обычных выходных дней — субботы и воскресенья, украинцы будут отдыхать 16 октября, поскольку на субботу, 14 октября, приходится государственный праздник — День защитника Украины, выходной переносится на следующий после выходного рабочий день.

Напомним, с приходом осени в Украине пошли дожди и немного похолодало.