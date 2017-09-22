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    Общество

    Жители неподконтрольного Донбасса ощутили, что попали в гетто - эксперт

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (144)

    (обновлено: )1301
    Писатель и журналист Максим Бутченко в эфире "ГС" отметил, что еще с советских времен на востоке Украины боялись голода и безденежья, но избежать тяжелых времен не удалось.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Накануне на Генассамблее ООН президент Петр Порошенко в очередной раз заявил о необходимости введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. По его словам, это позволило бы установить мир на Востоке. Введение на Донбасс миротворцев ООН поддерживают и в Министерстве иностранных дел Канады.

    Что об этом думают сами жители неподконтрольных территорий, с какими проблемами сталкиваются, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал писатель и журналист, уроженец Луганской области Максим Бутченко.

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    "Люди поняли и говорят, что они, во-первых, гетто, они себя так чувствуют. Они чувствуют свою отделенность. Во-вторых, они говорят, что их "кинули", они понимают, что то, что им обещали, они ничего не получили. В-третьих, некоторые предприниматели вспоминают времена Украины как хорошие. Конечно, они не кричат об этом на базаре, а говорят тайком… Произошло такое отрезвление именно материальным аспектом, когда то, чего они боялись, по ним ударило. Они боялись голода, тяжелого положения — оно пришло", — отметил Бутченко.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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