Суд по делу Януковича объявил перерыв

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг объявил перерыв до 27 сентября в рассмотрении уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

"Поскольку судебное заседание продолжалось более четырех часов, суд решает объявить перерыв, у нас дата следующего заседания — это 10.00 27 сентября", — сказал председательствующий на судебном заседании судья Владислав Девятко. Трансляция судебного заседания велась на канале YouTube генпрокуратуры Украины.

В ходе судебного заседания в четверг суд рассмотрел ряд ходатайств государственного защитника Януковича Максима Герасько, а также изучил один том доказательств вины экс-президента, собранных следствием на этапе досудебного следствия.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после событий 2014 года. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.