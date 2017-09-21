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    СБУ допрашивает экс-главу службы Наливайченко

    (обновлено: )5010
    Как сообщает пресс-служба СБУ, главным следственным управлением ведомства расследуется уголовное дело по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу".
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины допрашивает экс-главу спецслужбы Валентина Наливайченко по уголовному делу о содействии представителю Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктору Медведчуку в посещении РФ без прохождения пограничного и таможенного контроля.

    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото
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    Как сообщает пресс-служба СБУ, главным следственным управлением ведомства расследуется уголовное дело по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу".

    "В указанном производстве, в частности, установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей СБУ, который вместе с лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в РФ без прохождения пограничного и таможенного контроля", — сообщила пресс-служба СБУ.

    В рамках уголовного дела одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о том, что он официально имеет статус подозреваемого в деле.

    "В ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего главу СБУ Наливайченко, в связи с чем последний при строгом соблюдении требований, установленных действующим уголовным процессуальным законодательством Украины, был вызван на допрос в СБУ Украины и 21 сентября допрашивается относительно известных ему обстоятельств совершения уголовного преступления", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, Медведчук подал в суд иск против депутата Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко из-за распространения "клеветнической информации" по поводу махинаций на рынке газа.

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