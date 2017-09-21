Агентство по зоне отчуждения: в Украине негде хранить ядерные отходы

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что не хватает мест для хранения радиоактивных отходов. Об этом говорится в сообщении Госагентства в Facebook.

По данным ведомства, на сегодняшний день на Чернобыльской АЭС накоплено около 20 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, которые в настоящее время хранятся в емкостях двух существующих хранилищ в ожидании завершения строительства завода по по переработке жидких радиоактивных отходов, запуск которого запланирован в декабре 2017 года.

По предварительным расчетам специалистов Чернобыльской АЭС определено, что на переработку всех накопленных отходов на заводе понадобится примерно 29 лет, при этом ожидаемое количество полученных упаковок радиоактивных отходов составит более 303 тысяч, из которых большая часть будет получена от переработки кубового остатка.

"При этом упаковки с радиоактивными отходами подлежат захоронению в специально оборудованном приповерхностном хранилище твердых радиоактивных отходов на комплексе производств "Вектор", которое рассчитано на прием упаковок в количестве всего около 70 тысяч", — говорится в сообщении.

По словам заместителя директора технического обращения с радиоактивными отходами Александра Скомарохова, специалисты ЧАЭС также ищут "экономически оправданные" методы обращения с радиоактивно-загрязненными водами, объемы которых ежегодно пополняются.

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов планируют запустить в декабре этого года на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, он рассчитан на переработку отходов в течение 20-летнего периода. Его минимальная проектная мощность — 2,5 тысячи кубометров необработанных отходов в год. В декабре 2017 года планируется завершить первую часть работ, которая позволит ввести объект в эксплуатацию и начать переработку жидких отходов, завершение всего объема работ по указанному договору запланировано на май 2018 года.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.