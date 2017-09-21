Православные верующие отмечают первый великий праздник в году

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Православные верующие в четверг отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – первый в годичном круге из двенадцати великих – двунадесятых – праздников, посвященных Спасителю.

Церковное предание повествует, как Иоаким и Анна, благочестивая иудейская чета из Назарета, скорбели о том, что Господь не дал им потомства. Однажды во время праздника первосвященник Иссахар не принял жертву, которую Иоаким принес в Иерусалимский Храм, и сказал: "Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия". Убитый горем Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо, а Анна в одиночестве ходила по саду и плакала. В саду ей явился ангел и возвестил, что она родит дочь, через которую "будет славен во всем мире" род ее. И такое же видение было Иоакиму. Тогда супруги дали обет: если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу — отдадут его в Храм для служения до совершеннолетия. И у них действительно родилась дочь, которую назвали Марией.

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В православной церкви с Рождества Богородицы начинается годичный круг 12 великих — двунадесятых — праздников, посвященных Спасителю. Рождество Богородицы — повод для особой радости. Отцы церкви видели смысл этого праздника в том, что в мире явилось последнее звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, грешников и святых, которые на протяжении всей человеческой истории боролись за чистоту и веру, за то, чтобы на первом месте в жизни был Бог — боролись, прежде всего, с самими собой. И постепенно, из столетия в столетие, подготовили появление той, которая, родившись, как всякий младенец, в мир, где перемешаны добро и зло, грех и святость, с самого начала изберет добро и будет жить в чистоте.

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