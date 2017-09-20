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    Синоптики сделали прогноз на четверг: ливень и шквалы

    (обновлено: )416
    По информации гидрометцентра, до конца суток 20 сентября и в течение суток 21 сентября грозы, порывы ветра 15-20 м/с, местами шквалы до 23 м/с.
    Ливень в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Украинский гидрометцентр прогнозирует сильный дождь в среду до конца суток, такая же погода будет и четверг.

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    Об этом сообщает Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    "По данным Укргидрометцентра, до конца суток 20 сентября и в течение суток 21 сентября грозы, днем 20 сентября сильный дождь", — сообщает ГСЧС и добавляет, что до конца суток 20 сентября и в течение суток 21 сентября в Киевской области грозы.

    "21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь; в северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами шквалы до 23 м/с", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.

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