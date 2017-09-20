наверх
20.09.201712:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    ЕСПЧ принял к рассмотрению иск матери Бузины - адвокат

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: два года спустя (236)

    (обновлено: )10870
    Адвокат Ренат Кузьмин сообщил, что Европейский суд по правам человека принял к производству дело Бузины и рассмотрит его при первой возможности.
    Мать Олеся Бузины Валентина Бузина с портретом покойного сына
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск против Украины матери погибшего в Киеве журналиста Олеся Бузины, сообщил в среду ее адвокат Ренат Кузьмин.

    Фотографии Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Наталия Бузина: наши адвокаты находятся под постоянным психологическим давлением

    В августе мать украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в столице в апреле 2015 года, подала иск в ЕСПЧ. Тогда Кузьмин пояснял, что "издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной" вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина.

    "Для всех сомневающихся в необходимости бороться за восстановление нарушенного права сообщаю, Европейский суд по правам человека принял к производству дело Бузины и рассмотрит его при первой возможности. Я обязательно проинформирую о результатах ", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

    Ранее прокуратура Киева завершила досудебное расследование уголовного дела об убийстве Бузины. По информации ведомства, следствие вручило подозреваемым в убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку и их адвокатам уведомления о завершении досудебного расследования, им предоставлен доступ для ознакомления с материалами. После того, как стороны закончат знакомиться с материалами досудебного расследования, обвинительный акт передадут на рассмотрение в суд.

    Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?