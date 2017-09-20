Против главы САП Холодницкого открыли дисциплинарное производство

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Поводом для открытия производства послужила жалоба Центра противодействия коррупции (ЦПК), сообщает пресс-служба Центра.

"Дело в том, что руководитель САП просрочил представление административного иска к Минэкологии и Госгеонедрам, чем помог бенефициарному владельцу частной газодобывающей компании Burisma Group – (бывшему министру экологии — Ред.) Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими месторождениями", — пояснили в ЦПК.

Как пояснила юрист Елена Щербан, ведомство Холодницкого имело 6 месяцев, чтобы подготовить эти иски и добиться возвращения недр в государственную собственность, но прокуроры САП обратились в суд только через 8 месяцев.

"Теперь шансы вернуть эти месторождения государству в ближайшее время фактически нулевые, зато они и в дальнейшем будут успешно использоваться для обогащения бывшего министра экологии", — отметила Щербан.

По данным ЦПК, в ходе следствия еще в январе 2016 года САП стало известно, что разрешения на пользование украинскими недрами компании Злочевского получили с нарушением процедуры – без согласования областных советов, где должна была осуществляться добыча природных ископаемых.

Следовательно, это решение могло быть отменено, а недра возвращены государству.

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Таким образом, подав иск на два месяца позже отведенного законом времени, по мнению ЦПК, Специальная антикоррупционная прокуратура, фактически, позволила "забетонировать" неправомерное пользование украинскими природными ресурсами компанией Burisma Group.

Согласно закону, производство в отношении Холодницкого должно длиться два месяца и может быть продлено до трех.