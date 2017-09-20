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    Общество

    СБУ открыла дело о госизмене против интернет-провайдеров в Киеве и Днепре

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    СБУ задокументировала противоправную деятельность национальных провайдеров, которые "осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украине территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции".
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили ряд украинских телекоммуникационных провайдеров, которые обеспечивали незаконную маршрутизацию интернет-трафика в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Крым и непризнанное Приднестровье.

    Сотрудники спецслужбы установили, что руководители и менеджмент провайдеров, осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий, обеспечивали транзит трафика, в частности на неподконтрольные Украины территории Донбасса.

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    "Технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его к донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы – "Главы" и "Совета министров" псевдообразований "ДНР/ЛНР"", — сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

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    В СБУ подчеркнули, что такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины, поскольку "российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих "марионеток" в ОРДЛО".

    Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые "осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украине территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими организаций "ДНР" и "ЛНР"".

    В ходе обысков в помещениях провайдеров в Киеве и Киевской области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

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    Также сообщается, что по результатам проведенных обысков открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) и ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, на днях СБУ заявила о срыве "фейковой" акции матерей бойцов АТО в Киеве. 

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