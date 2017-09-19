наверх
19.09.201714:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Более 21 тыс хасидов приехали в Умань на иудейский Новый год

    (обновлено: )39
    В полиции сообщили, в Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира, нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено.
    Рош а-Шана-2017
    УНИАН

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года, сообщила во вторник пресс-служба полиции в Черкасской области.

    Рош а-Шана-2017
    УНИАН
    Рош а-Шана-2017. В Украину съезжаются тысячи паломников-хасидов

    Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года приходится на середину сентября.

    "По состоянию на утро 19 сентября в город Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира. На настоящее время нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

    Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги пройдут 20-22 сентября, добавили в полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Путин на учениях "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?