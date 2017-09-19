Более 21 тыс хасидов приехали в Умань на иудейский Новый год

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года, сообщила во вторник пресс-служба полиции в Черкасской области.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года приходится на середину сентября.

"По состоянию на утро 19 сентября в город Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира. На настоящее время нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги пройдут 20-22 сентября, добавили в полиции.