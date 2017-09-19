Суд в Одессе арестовал на два месяца сторонников "антимайдана" - ГПУ

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Одессы арестовал на два месяца сторонников "антимайдана" Сергея Долженкова и россиянина Евгения Мефедова, которым накануне вручили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ильичевский суд Одесской области в понедельник признал невиновными сторонников "антимайдана", которые были фигурантами дела о беспорядках в Одессе 2 мая на Греческой площади, однако двух из них — Мефедова и Долженкова — задержали по новому обвинению. Их подозревают "в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины".

"Киевским районным судом города Одессы удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов "дела 2 мая" — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова", — написала Сарган в Facebook.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.