Оправданного по "делу 2 мая" активиста снова задержали и вернули в СИЗО

КИЕВ, 19 сен — РАИ Новости Украина. Активиста одесского "антимайдана" Сергея Долженкова (известного как "Капитан Какао"), оправданного ранее городским судом Черноморска по "делу 2 мая", вернули в СИЗО.

Соответствующую меру пресечения — 60 суток под стражей без возможности внесения залога — ему выбрал в ночь на вторник Киевский районный суд Одессы, передает "Думская".

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Суд должен рассмотреть ходатайство следствия относительно россиянина Евгения Мефедова, которого также просят отправить в изолятор.

Долженкова и Мефедова задержали сразу после вынесения оправдательного приговора и объявили о новом подозрении — по части 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Оно касается деятельности организации "Одесская дружина" в марте 2014 года.

Как отмечается, 28 марта 2014 года автоколонна дружины отправилась в Николаев на празднование дня освобождения города от нацистских захватчиков. "Дружинники" сами сняли и выложили в Интернете целый фильм об этом событии, который и стал основанием для претензий со стороны СБУ.

Facebook пользователя Сергій Стерненко Один из фигурантов "дела 2 мая" Сергей Долженков в зале суда

Судя по видеозаписи, николаевские милиционеры держали колонну "Одесской дружины" на въезде в город в течение часа, пока не закончились официальные мероприятия. Позже активисты въехали в центр Николаева, возложили цветы к памятнику героям-ольшанцам и прослушали речь "Капитана Какао", в которой следователи СБУ усмотрели признаки посягательства на территориальную целостность.

По словам источника, качество видео достаточное для проведения портретных и фоноскопических экспертиз и однозначной идентификации большинства участников.

На заседании по мере пресечения адвокат Доженкова Ольга Балашова заявила, что ее подзащитный был задержан без санкции следственного судьи. Она отметила, что это грубейшее нарушение Уголовного процессуального кодекса.

Думская.net Один из фигурантов "дела 2 мая" Сергей Долженков в зале суда

Накануне суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, однако двух из них задержали по новому обвинению. По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам.

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Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.