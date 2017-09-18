КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Обновление популярного софта CCleaner, выпущенное в период с 15 августа по 12 сентября, оказалось заражено вирусом, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Как отмечается, заражение вирусом новой версии программы было обнаружено в понедельник, 18 сентября, подразделением Talos компании Cisco.

"Эта версия подписана, использует действительный цифровой сертификат, который был выпущен компанией-разработчиком Symantec Piriform Ltd. Поэтому пользователи при загрузке обновлений были уверены в надежности источника", — говорится в сообщении.

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В киберполиции подчеркнули, что пока нет окончательной информации относительно того, атаковали ли злоумышленники компанию разработчика снаружи, или же среди них был инсайдер. Также, стоит отметить, что обнаружение этой угрозы антивирусными продуктами остается очень низким.

Скриншот Обновление популярного софта CCleaner заражено вирусом

Согласно имеющейся информации, Украину указанная атака миновала. В то же время зафиксировано около сотни IP-адресов, которые осуществляют подключение к серверу злоумышленников.

Напомним, в конце августа сообщалось, что в Украине может начаться новая атака интернет-вируса. Специалисты по кибербезопасности сообщают о массовых фишинг-рассылках, которые могут стать началом новой волны распространения интернет-вируса.