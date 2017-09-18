Суд Одессы арестовал воспитательницу лагеря, в котором погибли дети

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога в отношении воспитательницы детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли три человека, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. В понедельник генпрокурор Украины сообщил, что директор учреждения Петрос Саркисян арестован, а работнику, ответственному за пожарную безопасность, вручено уведомление о подозрении в этом деле.

"Киевский районный суд Одессы взял под стражу воспитательницу, ответственную за пожарную безопасность, коммунального внешкольного учебного заведения "Виктория"… Следственный судья избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога", — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде отметили, что преподавательницу подозревают в совершении уголовного преступления по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, в котором погибли люди".