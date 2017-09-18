Прокуратура подаст апелляцию на решение суда по делу "2 мая" в Одессе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Украины подаст апелляцию на решение Ильичевского суда Одесской области, который признал невиновными сторонников Антимайдана, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В понедельник Ильичевский суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, однако двух из них задержали по новому обвинению. По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов Антимайдана, которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам.

"Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда… и уже готовит апелляционную жалобу", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам дела "в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины".

"Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметила Сарган.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.