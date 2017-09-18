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    Прокуратура подаст апелляцию на решение суда по делу "2 мая" в Одессе

    Тема:

    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (56)

    (обновлено: )28313
    Лариса Сарган сообщила, что в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам дела "в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы".
    Суд в Одесской области оглашает приговор по делу о трагедии 2 мая
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    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Украины подаст апелляцию на решение Ильичевского суда Одесской области, который признал невиновными сторонников Антимайдана, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Столкновения у суда, оправдавшего обвиняемых по делу 2 мая в Одессе
    скриншот видео Сергея Стерненко в Facebook
    Попытка штурма суда, оправдавшего обвиняемых по делу "2 мая" в Одессе

    В понедельник Ильичевский суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, однако двух из них задержали по новому обвинению. По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов Антимайдана, которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам. 

    "Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда… и уже готовит апелляционную жалобу", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Она добавила, что в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам дела "в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины".

    "Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметила Сарган.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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