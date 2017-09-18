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    Общество

    Двух оправданных по делу 2 мая в Одессе снова задержали - СМИ

    (обновлено: )26115
    Сообщается, что фигуранты Долженков и Мефедов задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.
    Суд в Одесской области оглашает приговор по делу о трагедии 2 мая
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    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Двух оправданных фигурантов дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщило в понедельник местное издание "Думская".

    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014. Архивное фото
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    Оказывается, экспертизы тел некоторых погибших 2 мая... не было

    "Задержали только Долженкова и россиянина Мефедова. Судя по всему, им объявляют о подозрении по 110-й статье — "посягательство на территориальную целостность", – пишет "Думская". Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Задержание одного из фигурантов подтвердил адвокат россиянина Евгения Мефедова Валентин Рыбин.

    "(Евгения) Мефедова пытаются задержать прямо в зале суда!" — написал Рыбин на своей странице в Facebook.

    По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходит 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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