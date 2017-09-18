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    Общество

    Суд признал невиновными обвиняемых по делу о трагедии 2 мая в Одессе

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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (50)

    (обновлено: )509170
    По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов Антимайдана, которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам.
    Суд в Одесской области оглашает приговор по делу о трагедии 2 мая
    Таймер

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Ильичевский суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".

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    По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов Антимайдана, которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам.

    "Обвиняемые признаны невиновными за недоказанностью преступления с их стороны", — сообщило издание.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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