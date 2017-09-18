СБУ задержала фигуранта дела о хищении $20,8 млн НБУ

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала фигуранта уголовного дела о хищении 545 миллионов гривен (20,8 миллионов долларов), выделенных Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов физических лиц в качестве рефинансирования и выплат вкладчикам одному из банков страны, сообщила пресс-служба спецслужбы.

"Сотрудники главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в ходе комплекса мер по защите критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере совместно с департаментом Интерпола и Европола Нацполиции задержали злоумышленника, который обвиняется в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка", — сообщили в понедельник в пресс-службе СБУ.

По версии следствия, задержанный заключил от имени одного из банков ряд фиктивных сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности. После банкротства банка подозреваемый вывел 510 миллионов гривен (19,4 миллиона долларов), которые выделялись в качестве компенсации вкладчикам банка из госбюджета через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, утверждают в спецслужбе.

Кроме того, задержанный подозревается в присвоении 35 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов), выделенных на рефинансирование Нацбанка.

Мужчина в течение трех лет находился в розыске, сотрудники спецслужбы совместно с пограничниками задержали его в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ, заявили в СБУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.