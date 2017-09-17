Строитель сгоревшего одесского лагеря заявил о серьезных нарушениях

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Реконструкция детского лагеря "Виктория" в Одессе проводилась в спешке, с нарушением технологии и экономией на всех материалах, сообщил один из строителей в комментарии изданию "Думская".

"Фактически мы были субподрядчиками, выполняли свою часть работы…Многие исполнители возмущались тем, что ради экономии денег и времени их заставляют отступать от технологии", — рассказал строитель.

По его словам, внешние стены корпуса возводили опытные специалисты, не из Одессы. Они были возмущены работой в спешке и отказались давать какие-либо гарантии по поводу выполненной работы.

"Они рассказывали, что для окончательной усадки дерева здание должно отстояться не меньше года — перенести все сезоны, весь диапазон температур и параметров влажности воздуха. Специалисты возмущались тем, что их заставили сделать всю работу за четыре месяца. В результате они отказались от каких-либо гарантий и уехали, так и не подписав ни единого документа. Вроде как и денег им по итогу не доплатили", — добавил строитель.

Также он сообщил о нарушениях при противопожарной пропитке бруса, из которого строили стены корпуса.

"Противопожарную пропитку бруса, из которого собирали внешние стены, проводили прямо на стройплощадке — так это полагается по технологии. Никакого специального оборудования: прямо во время шлифовки дерево покрывают специальным огнеупорным составом, который проникает на 1-2 сантиметра и вроде как должен защитить от открытого огня снаружи. Как поведет себя такой брус в случае сильного пожара — сказать не могу, под верхним слоем там остается вполне себе горючая, хорошо просушенная древесина", — рассказал строитель.

Причиной пожара строитель считает проводку: "Думаю, пожар, действительно, начался с электропроводки — говорят, там было много проблем. Экономили на всем, от сечения проводов до качества монтажа. И то, что сигнализация не работала, как положено, меня тоже не удивляет…".

По данным издания, всего на реконструкцию "Виктории" ушло больше 60 миллионов гривен.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.