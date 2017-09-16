Луценко сообщил, когда дело о гибели людей на Майдане передадут в суд

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В конце сентября в суд передадут дело о гибели людей на Майдане в 2014 году. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"В конце этого месяца мы отправим в суд дело по тем, кто дал приказ стрелять (на Майдане – Ред.). По нашей версии, это экс-президент (Виктор) Янукович, экс-глава МВД (Виталий) Захарченко и экс-глава СБУ (Александр) Якименко", — сказал Луценко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в субботу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что уже фактически завершено расследование "почти всех, кроме отдельных случаев", дел в отношении окружения Януковича.

Ранее сообщалось, что ГПУ сообщит вскоре о новых подозрениях по ряду эпизодов о расстреле Майдана исполнителям и организаторам преступлений.