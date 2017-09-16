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    Общество

    Журналисты сообщили подробности нападения сотрудников УГО в Конча-Заспе

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    Журналист Михаил Ткач сообщил о нападении сотрудников УГО на него и оператора программы "Схемы", которое произошло возле ресторана в элитном поселке под Киевом Конча-Заспа. В ресторане, по данным журналиста, находилось высшее руководство страны.
    Нападение на журналистов в Конча-Заспа
    Facebook Михаила Ткача

    КИЕВ, 16 сен — РАИ Новости Украина. Сотрудники Государственного управления охраны (УГО), которые, по словам журналистов программы "Схемы", напали на них во время съемки в Конча-Заспе под Киевом, помешали вызвать на место происшествия полицию. 

    Национальный союз журналистов Украины
    Из открытых источников
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    Ранее журналист Михаил Ткач сообщил о нападении сотрудников УГО на него и оператора. По словам Ткача, нападение произошло возле одного из ресторанов в Конча-Заспе под Киевом, в котором проходила находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и многие другие представители власти. 

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    "Мы находились в пяти метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", — сообщил Ткач.

    При этом он добавляет, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали.

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