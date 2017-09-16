Журналисты сообщили подробности нападения сотрудников УГО в Конча-Заспе

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КИЕВ, 16 сен — РАИ Новости Украина. Сотрудники Государственного управления охраны (УГО), которые, по словам журналистов программы "Схемы", напали на них во время съемки в Конча-Заспе под Киевом, помешали вызвать на место происшествия полицию.

Ранее журналист Михаил Ткач сообщил о нападении сотрудников УГО на него и оператора. По словам Ткача, нападение произошло возле одного из ресторанов в Конча-Заспе под Киевом, в котором проходила находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и многие другие представители власти.

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"Мы находились в пяти метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", — сообщил Ткач.

При этом он добавляет, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали.