В Конча--Заспе напали на журналистов, снимающих Порошенко и Гройсмана

КИЕВ, 16 сен — РАИ Новости Украина. Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) напали на съемочную группу программы "Схемы" в Конча-Заспе, заявил журналист программы Михаил Ткач.

Читайте также: Уровень экспертной среды упал, и его уже не поднять

"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", —написал Ткач на своей странице в Facebook.

Facebook Михаила Ткача Нападение на журналистов в Конча-Заспа

Подробностей происшествия Ткач не уточнил, однако его сообщение вскоре начали активно комментировать пользователи соцсетей. Так, известная телеведущая Татьяна Даниленко написала на своей странице в Facebook: "Какое скотство. На Мишу Ткача напали. Завтра эти же люди будут делать свои лицемерные заявления ко дню исчезновения Гонгадзе. Вот их истинное отношение к журналистам".

Facebook Татьяны Даниленко Комментарий Михаила Ткача и Татьяны Даниленко

Другие же пользователи отмечают, что сотрудники УГО "просто выполняли свою работу".

Напомним, накануне вечером украинские журналисты почтили память убитого в 2000 году Георгия Гонгадзе и других коллег, погибших из-за профессиональной деятельности.