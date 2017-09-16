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    Общество

    В Конча--Заспе напали на журналистов, снимающих Порошенко и Гройсмана

    (обновлено: )19231
    По словам журналиста Михаила Ткача, на съемочную группу совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны возле одного из элитных ресторанов Конча-Заспы.
    Нападение на журналистов в Конча-Заспа
    Facebook Михаила Ткача

    КИЕВ, 16 сен — РАИ Новости Украина. Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) напали на съемочную группу программы "Схемы" в Конча-Заспе, заявил журналист программы Михаил Ткач.

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    "Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", —написал Ткач на своей странице в Facebook.

    Facebook Михаила Ткача
    Нападение на журналистов в Конча-Заспа

    Подробностей происшествия Ткач не уточнил, однако его сообщение вскоре начали активно комментировать пользователи соцсетей. Так, известная телеведущая Татьяна Даниленко написала на своей странице в Facebook: "Какое скотство. На Мишу Ткача напали. Завтра эти же люди будут делать свои лицемерные заявления ко дню исчезновения Гонгадзе. Вот их истинное отношение к журналистам".

    Facebook Татьяны Даниленко
    Комментарий Михаила Ткача и Татьяны Даниленко

    Другие же пользователи отмечают, что сотрудники УГО "просто выполняли свою работу". 

    Напомним, накануне вечером украинские журналисты почтили память убитого в 2000 году Георгия Гонгадзе и других коллег, погибших из-за профессиональной деятельности.

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