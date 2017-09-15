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    Общество

    Хокинг обратился к украинцам: будьте любознательными

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (15)

    (обновлено: )19001
    Всемирно известный ученый появился в виде голограммы на форуме YES-2017, который проходит в Киеве. Стивен Хокинг пожелал украинцам "смотреть на звезды, а не под ноги".
    Стивен Хокинг на YES-2017 в Киеве
    @ngumenyuk

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. На 14-ом форуме YES-2017, который проходит в Киеве, в качестве сюрприз-гостя появился всемирно известный физик Стивен Хокинг. Ученый появился в виде голограммы, сообщает "Громадське".

    Открытие 14-й ежегодной Встречи YES в Киеве
    Facebook/Ірина Сідлецька
    Торжественное открытие ежегодной встречи YES в Киеве

    Хокинг поздравил украинскую науку и вспомнил об украинском ученом Владимире Вернадском. Он также отметил историческую роль украинцев в науке.

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    Физик-теоретик рассказал о том, почему нужно заселять другие планеты, создавать колонии на Луне, а также об искусственном интеллекте и его возможностях и предостережениях.

    "Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными", — отметил ученый.

    Также он пожелал украинцам больше свободы.

    @HromadskeUA
    Стивен Хокинг на YES-2017 в Киеве

    Напомним, президент Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве, заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". 

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