Хокинг обратился к украинцам: будьте любознательными

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. На 14-ом форуме YES-2017, который проходит в Киеве, в качестве сюрприз-гостя появился всемирно известный физик Стивен Хокинг. Ученый появился в виде голограммы, сообщает "Громадське".

Хокинг поздравил украинскую науку и вспомнил об украинском ученом Владимире Вернадском. Он также отметил историческую роль украинцев в науке.

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Физик-теоретик рассказал о том, почему нужно заселять другие планеты, создавать колонии на Луне, а также об искусственном интеллекте и его возможностях и предостережениях.

"Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными", — отметил ученый.

Также он пожелал украинцам больше свободы.

@HromadskeUA Стивен Хокинг на YES-2017 в Киеве

Напомним, президент Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве, заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма".