На границе задержан мужчина, пытавшийся пронести из России 500 шапок

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Пограничники Луганского отряда задержали нарушителя границы, следовавшего из России вне установленных пунктов пропуска. Мужчина пытался пронести в Украину несколько сотен шапок, сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

"На расстоянии 5 м от границы, в районе населенного пункта Майское Луганской области задержан гражданин Украины. Он пытался переместить через границу трикотажные шапки в ассортименте. Всего нарушитель перемещал 4 сумки, в которых было 490 шапок российского производства на общую сумму более 60 000 гривен", — говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины Пограничники задержали мужчину, который пытался пронести шапки в Украину

Относительно нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в метро Киева молодой человек шокировал пассажиров из-за енота на голове вместо шапки.