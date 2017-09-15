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    Общество

    На границе задержан мужчина, пытавшийся пронести из России 500 шапок

    (обновлено: )9712
    Украинец пытался переместить через границу трикотажные шапки в ассортименте российского производства на сумму более 60 000 гривен. На нарушителя составили админпротокол.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Пограничники Луганского отряда задержали нарушителя границы, следовавшего из России вне установленных пунктов пропуска. Мужчина пытался пронести в Украину несколько сотен шапок, сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

    "На расстоянии 5 м от границы, в районе населенного пункта Майское Луганской области задержан гражданин Украины. Он пытался переместить через границу трикотажные шапки в ассортименте. Всего нарушитель перемещал 4 сумки, в которых было 490 шапок российского производства на общую сумму более 60 000 гривен", — говорится в сообщении.

    Государственная пограничная служба Украины
    Пограничники задержали мужчину, который пытался пронести шапки в Украину

    Относительно нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

    Ранее сообщалось, что в метро Киева молодой человек шокировал пассажиров из-за енота на голове вместо шапки.

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