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    Общество

    Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

    (обновлено: )94
    Мужчину задержала береговая охрана Румынии. Он заявил, что переплыл Дунай с одеждой в пластиковом пакете и намеревался найти в Румынии рабочее место.
    Река Дунай. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники пограничной службы Румынии задержали 29-летнего украинца, который переплыл Дунай с целью найти работу в соседней стране, сообщает в пятницу интернет-издание "Ведомости-Украина" со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Румынии.

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    Мужчина был задержан в четверг в районе Подул Рошу Сиряса (уезд Тулча на востоке Румынии), когда шел он по берегу реки.

    "Молодой человек заявил, что переплыл Дунай с одеждой в пластиковом пакете и намеревался найти в Румынии рабочее место", — сказано в сообщении.

    Он передан украинским властям для проведения уголовного следствия по делу о незаконном пересечении государственной границы. 

    Как ранее заявил экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, если бы не финансовые поступления от "заробитчан", которые трудятся в Польше, курс доллара давно перевалил критическую отметку.

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