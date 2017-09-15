Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники пограничной службы Румынии задержали 29-летнего украинца, который переплыл Дунай с целью найти работу в соседней стране, сообщает в пятницу интернет-издание "Ведомости-Украина" со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Румынии.

Мужчина был задержан в четверг в районе Подул Рошу Сиряса (уезд Тулча на востоке Румынии), когда шел он по берегу реки.

"Молодой человек заявил, что переплыл Дунай с одеждой в пластиковом пакете и намеревался найти в Румынии рабочее место", — сказано в сообщении.

Он передан украинским властям для проведения уголовного следствия по делу о незаконном пересечении государственной границы.

Как ранее заявил экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, если бы не финансовые поступления от "заробитчан", которые трудятся в Польше, курс доллара давно перевалил критическую отметку.