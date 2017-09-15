На сайте Минобразования появилось фото обнаженной девушки

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные разместили фото обнаженной девушки на главной странице сайта Министерства образования и науки, сообщает Ukranews.

В частности, снимок появлялся при переходе из поисковых систем на сайт министерства.

Фотография также сопровождалась подписью: "Дарья Севастьянова. С днем рождения, любимая ***. Будь ты проклята, ***! Проклят тот день, когда мы с тобой познакомились!".

На момент публикации сайт министерства работает в нормальном режиме.

Аналогичный случай произошел в июле. На сайте Минобразования упоминалась та же девушка. После этого министерство призывало киберполицию расследовать несанкционированное вмешательство в работу сайта.

Ранее сайт "Укрпочты" подвергся кибератаке.