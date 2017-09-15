наверх
15.09.201711:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    На сайте Минобразования появилось фото обнаженной девушки

    (обновлено: )76260
    Снимок девушки, лежащей в постели, появлялся при переходе из поисковых систем на сайт министерства и сопровождался гневной подписью. На момент публикации сайт министерства работает в нормальном режиме.
    Фото девушки на сайте Минобразования, 15 сентября 2017
    Ukranews

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные разместили фото обнаженной девушки на главной странице сайта Министерства образования и науки, сообщает Ukranews.

    В частности, снимок появлялся при переходе из поисковых систем на сайт министерства.

    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото
    Реформа образования: мнение Минобразования и директора школы

    Фотография также сопровождалась подписью: "Дарья Севастьянова. С днем рождения, любимая ***. Будь ты проклята, ***! Проклят тот день, когда мы с тобой познакомились!".

    На момент публикации сайт министерства работает в нормальном режиме.

    Аналогичный случай произошел в июле. На сайте Минобразования упоминалась та же девушка. После этого министерство призывало киберполицию расследовать несанкционированное вмешательство в работу сайта. 

    Ранее сайт "Укрпочты" подвергся кибератаке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Петр Порошенко и Игорь Коломойский
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия