На сайте Минобразования появилось фото обнаженной девушки

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные разместили фото обнаженной девушки на главной странице сайта Министерства образования и науки, сообщает Ukranews.
В частности, снимок появлялся при переходе из поисковых систем на сайт министерства.
Фотография также сопровождалась подписью: "Дарья Севастьянова. С днем рождения, любимая ***. Будь ты проклята, ***! Проклят тот день, когда мы с тобой познакомились!".
На момент публикации сайт министерства работает в нормальном режиме.
Аналогичный случай произошел в июле. На сайте Минобразования упоминалась та же девушка. После этого министерство призывало киберполицию расследовать несанкционированное вмешательство в работу сайта.
Ранее сайт "Укрпочты" подвергся кибератаке.