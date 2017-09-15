Украинские журналисты соберутся на акцию в центре Киева

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Украинские журналисты и медиа-организации в пятницу проведут акцию памяти по всем погибшим коллегам, в частности Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Мероприятие начнется в 19.00 на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает Институт массовой информации.

"Украинские журналисты и медиа-организации приглашают коллег и неравнодушных граждан присоединиться к совместной акции в память Георгия Гонгадзе и всех журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

Памятные мероприятия традиционно состоятся к 16 сентября — ко дню исчезновения Георгия Гонгадзе.

В Киеве журналистов приглашают собраться 15 сентября в 19.00 на Майдане возле Монумента Независимости. Там состоится акция в память погибших журналистов — Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других.

Организаторы призывают присоединиться всех желающих, а также провести подобные акции памяти в регионах.

Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генеральной прокуратуре Украины об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести по пути с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.

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Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал экс-генерала МВД Алексея Пукача виновным в смерти Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению. Помимо пожизненного срока, суд взыскал с Пукача 62,5 тысячи долларов в пользу семьи убитого журналиста.

В ходе судебного процесса Пукач заявил, что считает заказчиками убийства бывшего президента страны Леонида Кучму и экс-председателя Верховной рады Владимира Литвина. Кучма и Литвин отвергают свою причастность к убийству.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.